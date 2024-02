🎥 Pär Zetterberg de retour en Belgique pour la première fois depuis son départ forcé d'Anderlecht

Le week-end prochain, Charleroi accueillera Anderlecht. Pour Pär Zetterberg, c'est l'occasion d'assister à nouveau à un match en Belgique. Depuis son départ forcé d'Anderlecht il y a presque quatre ans, il ne l'avait plus jamais fait.

Pär Zetterberg est une icône du Sporting d'Anderlecht, mais il ne l'est devenu qu'après avoir été prêté à Charleroi pour faire ses armes.Le Suédois a disputé près de 400 matchs pour les Mauves, et est même devenu recruteur du club. Il a également été l'entraîneur adjoint du RSCA, lors des passages de Franky Vercauteren, Fred Rutten, Karim Belhocine et Hein Vanhaezebrouck (2018-2020).

Mais en mars 2020, lorsque Vincent Kompany a quitté le Sporting, Pär Zetterberg a été prié d'en faire de même. Depuis, l'ancien milieu offensif n'a plus jamais mis les pieds au Lotto Park... ni dans un autre stade de belge. Le week-end prochain, pour la première fois, il se rendra au Mambourg pour assister à la rencontre entre Charleroi et Anderlecht. Il a donné rendez-vous aux Zèbres dans une vidéo postée sur les médias du club.