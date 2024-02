Anderlecht a un problème en attaque, et ce n'est pas que la faute de Dolberg...

Anderlecht vit un début d'année 2024 particulièrement mauvais, avec 3 matchs nuls en 3 rencontres de championnat et une élimination en Coupe de Belgique.

Kasper Dolberg ne marque plus. Le Danois est muet depuis le 1er décembre en championnat. Certains considèrent même qu'il faut le remplacer par Luis Vazquez. Pourtant, les deux joueurs ont à peu près le même profil.

Un manque évident à Anderlecht

Cela crève les yeux : d'un point de vue tactique, Anderlecht n'a pas d'ailier pur. Certes, il y a bien Thorgan Hazard et Anders Dreyer. Mais le premier revient à peine en forme et le second n'est pas le meilleur créateur de jeu - malgré sa grande efficacité cette saison. Le coach de Malines, Besnik Hasi, a d'ailleurs vite compris comment contenir les offensives bruxelloises ce jeudi.

Défensivement, les latéraux pourraient venir renforcer le milieu de terrain. Ce qui aiderait les Rits, Stroeykens, Leoni etc...Seulement, le seul joueur qu'Anderlecht possède capable de réellement créer le danger depuis l'aile est...à l'infirmerie.

Amuzu, une absence qui se fait ressentir...

Anderlecht manque de quelqu'un capable de déstabiliser l'organisation adverse d'un coup de rein ou d'une simple accélération. Ce que sait donc faire Francis Amuzu, absent (au moins) jusqu'aux Play-offs. La question sera évidemment de savoir s'il reviendra en forme d'ici la fin de la saison.

Le manque de vitesse est un problème de taille pour une équipe de haut niveau telle qu'Anderlecht. Riemer a tenté de le résoudre jeudi en plaçant Patris à gauche. "Parce que sa plus grande qualité est de courir dans l'espace et que Thorgan peut en profiter pour se déplacer", a déclaré le Danois. Une solution provisoire, car Patris n'est pas un ailier et a été pris dans son dos à plusieurs reprises...

Voilà qui est peu rassurant, à quelques jours d'une rencontre capitale face à La Gantoise. Connaissant l'aisance tactique d'Hein Vanhaezebrouck, Riemer n'aura plus qu'à espérer un gros match de la part de son équipe et un réveil venant de Dolberg...