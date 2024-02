Vanheusden, Kawabe, Panzo, Fini, Yeboah : qui pourra jouer avec le Standard au RWDM, samedi ?

Plusieurs absences sont à déplorer dans le noyau d'Ivan Leko pour se rendre au RWDM, ce samedi.

Le Standard est face à son mois de vérité. En février, les Rouches vont affronter trois candidats directs, qu'ils devront battre pour assurer leur survie en Jupiler Pro League. Le premier obstacle des joueurs d'Ivan Leko s'appelle le RWDM, où le Standard se déplacera ce samedi.

Pour cette rencontre, le T1 croate sera, une nouvelle fois, privé de plusieurs joueurs. Toujours blessé, Zinho Vanheusden ne sera pas de la partie et pourrait manquer jusqu'à trois semaines de compétition. Toujours pas, non plus, de Hayao Kawabe.

Kelvin Yeboah qualifié pour RWDM - Standard

Au rayon des arrivées, le permis de travail de Jonathan Panzo n'est pas encore en ordre. Le défenseur arrivé de Nottingham Forest assistera depuis les tribunes au déplacement de ses nouvelles couleurs. Il sera assis à côté de Seydou Fini, qui n'est pas encore qualifié.

La bonne nouvelle concerne Kelvin Yeboah, qui est déjà disponible pour cette rencontre. L'attaquant prêté par la Genoa devrait être dans le groupe.