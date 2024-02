Igor De Camargo retrouve "son" Standard : "J'y ai vécu l'un des meilleurs moments de ma carrière"

Sur le coup de 16h, la 24e journée de Pro League reprendra avec le match entre le RWDM et le Standard. Une rencontre forcément spéciale pour Igor De Camargo.

Sous les couleurs de Genk puis de Malines, Igor De Camrgo a déjà recroisé le chemin du Standard. Mais en tant que coach, ce n'est que la deuxième fois, après le 1-1 du match aller. L'homme aux 242 matchs pour les Rouches attend le match avec impatience.

Dans une entretien (à retrouver ici dans sa version complète) sur le site internet du RWDM, le T3 Molenbeekois est revenu sur ce que cela représentait pour lui : "Mon passage au Standard a été l’un des plus importants de ma carrière. Sur le plan personnel, il y a eu la naissance de mon premier enfant. J’avais gagné deux titres avec le Standard, c’était l’année où j’ai été intronisé dans l’équipe nationale, donc j’ai vécu l’un des meilleurs moments de ma carrière là-bas, oui".

De Camargo apprend le métier avec Claudio Caçapa en attendant de devenir à son tour entraîneur principal : "J’ai la chance de présenter l’adversaire à notre équipe et d’être devant le groupe, pour voir comment je fonctionne. Pour moi, c’est un moment d’apprentissage important. Et c’est ce que je cherche ! J’ai ma propre philosophie, mais le but est de respecter la philosophie et la méthode de l’entraîneur. Cela fait partie de l’apprentissage. Et bien sûr partager mon expérience ici en Belgique". Le Belgo-Brésilien aura donc passé le jeu de son club de coeur au peigne fin.