"Cette équipe n'est pas la mienne"

Un point de pris mais beaucoup de questions du côté du Standard qui lutte encore et toujours pour le maintien. Ivan Leko était très déçu après la performance de son équipe.

Personne n'avait le sourire au Standard après ce point arraché de justesse sur le terrain du RWDM grâce à un but chanceux de Kelvin Yeboah en fin de match. Face à la presse, Ivan Leko a exprimé toute sa déception.

"Il y a eu beaucoup de stress de notre côté, je n'ai pas vu d'envie de la part de mes joueurs. Vous jouez pour votre avenir, et vous jouez pour un club comme le Standard, je ne comprends pas, je suis extrêmement déçu", a lancé l'entraîneur des Rouches.

Un manque d'envie qui va devoir être réglé très rapidement au sein du groupe puisque la saison ne compte plus que six matchs et que le maintien n'est pas encore assuré.

Leko veut des joueurs qui pourront faire face au danger dans les prochaines semaines : "Si les joueurs ne peuvent pas aller sur le terrain et se donner à fond à cause du stress, ils n’ont qu’à me le dire. Les joueurs que j’ai vus aujourd’hui n’étaient pas ceux que je connais. Il n’y a aucune excuse".