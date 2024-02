Caçapa a épinglé le problème du RWDM

L'entraîneur des Molenbeekois espérait un autre résultat face au Standard. Mais il voit de l'amélioration depuis plusieurs matchs.

Et on ne peut pas forcément donner tort à Claudio Caçapa sur ce point : offensivement, le RWDM a montré des belles choses face aux Rouches ce samedi.

Le problème principal des Molenbeekois aura surtout été défensif : "Sousa et Sampaio viennent d’arriver, on a pris des buts avec eux mais aussi avec les autres. Le problème est collectif. On doit empêcher les équipes de marquer aussi facilement", a confié Caçapa et s'attend à "un long travail".

Dans la course au maintien, il est difficile de croire que le RWDM peut se contenter d'un point face à un concurrent direct : "Je suis déçu, j'aurais voulu rentrer chez moi avec les trois points mais depuis quelques matchs, il y a de l'amélioration mais il en faudra encore plus dans les prochaines semaines".

L'entraîneur brésilien a également eu un mot rapide pour le public qui, après l'égalisation, a permis à l'équipe de "gagner en force".

Face à l'Antwerp dimanche prochain, le RWDM aura aussi besoin de ses supporters mais surtout d'être intransigeant défensivement et encore plus dans les dernières minutes du match. Une malheureuse statistique encore vérifiable samedi face au Standard.