Brian Riemer aurait aimé parler foot, mais propose "sa" solution pour l'arbitrage belge

Brian Riemer est parti fâché, ce dimanche, au terme de la conférence de presse. "Vingt minutes et pas une question sur le foot", lançait le Danois.

Sans grande surprise, LE sujet de la conférence de presse de ce dimanche après Anderlecht - La Gantoise, c'était l'arbitrage et le but annulé de Julien De Sart. Et sans surprise non plus, la tête d'affiche du spectacle, c'était Hein Vanhaezebrouck et sa tirade contre les référés (lire ici). Brian Riemer, qui subit les discussions au sujet de l'arbitrage depuis des semaines, n'était vraiment pas ravi de la tournure des événements.

Ironiquement, le Danois avait lancé en avant-match qu'il préférait un "personnage" comme Hein Vanhaezebrouck à quelqu'un qui réclame de rejouer des matchs. Mais se retrouver pris dans de nouvelles discussions de l'arbitrage a agacé le coach du RSCA, ce qui n'est pas dans sa nature. "Ces débats commencent avec nous. Chaque semaine maintenant, il y a des discussions. C'est nous qui commençons ce cirque qui nous rend ridicules aux yeux de toute l'Europe", lance Brian Riemer.

Brian Riemer a une idée

"Je préfère tourner les choses comme ça : s'il y a un problème avec les arbitres, comment peut-on le régler ? Ce serait plus constructif. Doit-on, pour les Playoffs, inviter des arbitres d'autres pays ? On voit que ça se fait dans certains pays", suggère-t-il ensuite. "Est-ce qu'on doit investir plus d'argent ? Voilà le camp où je me situe, plutôt que de participer au cirque d'après-match. Je reconnais qu'il y a clairement de la place pour l'amélioration et il faut pousser pour ça. Dans les médias aussi. Gardons "les yeux sur le ballon", voyons comment changer les choses, sinon, tout le monde ne fera que râler, sans rien proposer".

Un point de vue évidemment plus facile à prendre quand son équipe n'est pas désavantagée, estime Vanhaezebrouck, qui s'exprimera en anglais pour la première fois de la soirée : "Selon que tu es du bon ou du mauvais côté de la décision, tu réagiras différemment, c'est toujours comme ça. Je dis depuis des années qu'il y a un souci avec l'arbitrage, ça ne date pas de cette saison. On me regarde comme un fou", conclut le coach gantois. Les deux hommes se quitteront de manière courtoise, mais Riemer lancera, mécontent : "Vingt minutes de conférence de presse, et pas une question sur le football, voilà où ça nous mène...".