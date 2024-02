Un retour au Club de Bruges ? Roman Yaremchuk aurait pris sa décision !

Roman Yaremchuk a été prêté à Valence par le Club de Bruges depuis l'été dernier. L'attaquant pourrait finalement ne pas revenir en Venise du Nord.

Le Club de Bruges a trouvé son buteur maison avec Igor Thiago. Le Brésilien a déjà inscrit 16 buts en 24 matches cette saison et a relégué Ferran Jutgla sur le banc.

Pendant ce temps-là, Roman Yaremchuk tente de se relancer comme il peut à Valence. Au début, il n'a pas réussi à s'imposer, même s'il se voit offrir de plus en plus d'opportunités. Lors des cinq derniers matches, il a été titularisé trois fois et a marqué à deux reprises.

Selon les informations de Radio Marca Valencia, l'Ukrainien se sentirait très bien en Espagne. Il serait déterminé à rester au sein du club de Liga après la fin de son prêt. Valence n'a pas encore émis la moindre volonté quant à un transfert permanent de l'attaquant.