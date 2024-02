La Belgique doit-elle craindre un match...à huis clos en Ligue des Nations ?

Le tirage de Ligue des Nations réserve des affiches absolument sensationnelles aux supporters des Diables Rouges, face à la France et l'Italie. Mais la rencontre contre Israël pourrait être un peu moins festive.

Quel tirage ! Pour ceux qui rêvaient d'affiches au sommet en Ligue des Nations, le groupe 2, celui des Diables Rouges, est un rêve. L'Italie, toujours un adversaire spécial, et la France, finaliste du dernier Mondial et vainqueur de la Nations League 2021, attendent la Belgique de pied ferme. On peut déjà s'attendre à un soldout rapide pour ces deux rencontres au sommet.

Deux revanches, également : l'Italie avait brisé les rêves des Diables Rouges à l'Euro 2021, et la France avait enfoncé le clou quelques mois plus tard en demi-finale de la Nations League. Une défaite moins marquante que celle de 2018 à Saint-Pétersbourg, mais qui s'ajoutait à une longue liste de déceptions lors des dernières années Martinez. Domenico Tedesco va avoir l'occasion de venger deux affronts en moins d'un an.

Vers un match à huis-clos au Roi Baudouin ?

Reste le troisième adversaire des Diables : Israël, un nom qui a fait réagir. La situation géopolitique en Israël et en Palestine est encore un sujet brûlant, qui a déjà eu des répercussions sur le football... et en Belgique. En effet, en janvier dernier, la Ville de Gand et le club de La Gantoise annonçaient conjointement avoir pris une décision difficile : décréter un huis-clos total pour le match de Conference League entre Gand et le Maccabi Haïfa.

La raison : des menaces de manifestations de groupes politisés, dans et autour du stade de La Gantoise. Le match se tiendra le 21 février prochain et même en l'absence de public, une forte présence policière est à prévoir pour éviter que des manifestants se réunissent pour protester contre la politique israélienne en Palestine.

Si de telles réactions sont à déplorer pour la venue d'un club mineur comme le Maccabi Haïfa, il y a fort à parier que l'équipe nationale d'Israël sera attendue de pied ferme. Et au vu des récents événements à Bruxelles lors de Belgique-Suède, les autorités ne seront certainement pas tentées de faire preuve du moindre laxisme. Sauf nette détente du contexte international, un huis-clos au Stade Roi Baudouin est du domaine du probable.

Où se tiendra Israël - Belgique ?

Reste la question du déplacement "en Israël". Sans retour à la normale et garantie d'une sécurité totale, l'UEFA n'autorisera aucun match international sur le territoire israélien. Le scénario le plus plausible est que les matchs à domicile d'Israël se tiendront encore en Hongrie, comme depuis deux matchs.

🇭🇺 Just look at the incredible architecture of the Pancho Arena in Hungary, home to Puskás Akadémia FC. 😍😍This stadium has a capacity of 4,000 fans. 🏟 pic.twitter.com/YLwRLAm4NB — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 22, 2022

Les deux dernières rencontres d'Israël, contre la Roumanie et la Suisse, s'étaient tenus dans la sublime Pancho Arena de Felcsut, près de Budapest. Un stade qui avait fait le buzz au moment de son inauguration, en 2014, pour son architecture très élégante.

Ce stade, cependant, ne peut accueillir que 4.500 personnes, ce qui pourrait ne pas suffire pour recevoir la Belgique, la France et l'Italie. Le 21 mars prochain, Israël affronte l'Islande en barrages de l'Euro : ce match se tiendra au Szusza Ferenc Stadion de Budapest, stade du club d'Ujpest pouvant accueillir 12.000 personnes. Un écrin plus approprié à des matchs au sommet, même s'il a beaucoup moins de charme. Réponse précise quelques mois avant le match.