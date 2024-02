La Gantoise pourrait bientôt se séparer d'un joueur devenu indésirable

Arrivé en 2020, Anderson Niangbo pourrait bientôt faire ses valises. La Gantoise aurait trouvé un accord avec un club turc.

Anderson Niangbo pourrait bientôt faire ses valises de La Gantoise et se trouver un nouveau club après avoir eu beaucoup de mal à s'intégrer dans l'équipe.

Arrivé en janvier 2020 du côté de la Ghelamco Arena, l'ailier ivoirien ne s'est jamais imposé et n'a joué que 25 matchs de championnat avec les Buffalos en quatre ans.

Selon Transfer Merkezi, un accord aurait été trouvé avec le club turc de Konyaspor pour un transfert du joueur dont le contrat court jusqu'en juin 2024 à Gand. Pour rappel, le mercato turc ferme ses portes ce 9 février seulement.

Le club de Jupiler Pro League l'avait recruté pour quatre millions d'euros à l'époque avant de le prêter un an et demi plus tard à Sturm Graz. La saison dernière, il avait également été envoyé un prêt à Aktobe au Kazakhstan.