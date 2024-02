Un club de Pro League signe une perte de 18 millions d'euros

Depuis l'arrivée des investisseurs thaïlandais, OHL n'arrive pas à se relever. Les pertes du club augmentent chaque année depuis plusieurs années.

En plus d'être dans une situation sportive instable cette saison (une 12e place au classement en bordure de la zone rouge), Oud-Heverlee Louvain n'est pas non plus serein au niveau financier.

En effet, selon les informations du Nieuwsblad, le club louvaniste aurait enregistré une perte de 18 millions d'euros sur l'exercice 2023. Un montant énorme et surtout encore plus conséquent que celui de l'année 2022 qui s'élevait à 15 millions d'euros.

Toujours selon la même source, les pertes totales du club s'élèveraient désormais à 87 millions d'euros malgré les investissements du propriétaire thaïlandais, King Power.

Plusieurs millions injectés au capital

Ce dernier a déjà injecté plusieurs millions depuis son arrivée afin de garder le club à flot. Une première augmentation du capital à hauteur de 9,5 millions d'euros a eu lieu en décembre 2022 avant une nouvelle injection de 10,5 millions d'euros l'été suivant.

Mais, dans un communiqué, le club se veut rassurant : "Bien que le club ait enregistré des pertes pendant plusieurs exercices consécutifs, la survie de l'OH Leuven SCRL n'est pas remise en cause".

"Ces pertes sont dues à de lourds investissements dans les joueurs, le personnel, les médias et l'infrastructure depuis la promotion en première division en août 2020. La société a reçu une lettre de soutien financier de King Power lnternational CO LTD confirmant le soutien financier. Cette lettre de soutien est datée du 3 février 2023 et est effective jusqu'au 30 juin 2024."