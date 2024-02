Domenico Tedesco prolongé avant même l'Euro 2024 ? Il répond !

On le sait : l'Union Belge a tendance à prolonger ses sélectionneurs avant les échéances les plus importantes, et Domenico Tedesco pourrait ne pas faire exception à la règle.

Domenico Tedesco a jusqu'ici obtenu de très bons résultats à la tête des Diables Rouges. Le Germano-Italien est devenu le premier sélectionneur belge à ne subir aucune défaite durant sa première année en poste depuis un certain Raymond Goethals, en 1968-1969. Une sacrée performance, mais le plus dur est à venir avec l'Euro 2024 et la Ligue des Nations (lire ici). Cependant, on le sait, l'Union Belge a tendance à anticiper les prolongations de contrat. Et Tedesco ne fait pas exception : le nouveau CEO de la RFBA a déjà fait savoir qu'il aimerait prolonger le sélectionneur. "Reposez-moi la question en mars", plaisante Domenico Tedesco dans des propos relayés par La Dernière Heure et recueillis à Paris, où avait lieu le tirage de la Nations League. "Mon staff et moi nous sentons très bien en Belgique, ce n'est pas un secret. Nous prenons du plaisir. Je l'ai déjà dit : j'aimerais prolonger mon contrat", révèle ensuite Tedesco. "Je ne vois aucune raison de ne pas discuter dans un futur proche".