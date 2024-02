📷 Surprenant : un Brugeois sur les tablettes du FC Barcelone ?

Le Mundo Deportivo a publié une liste de 10 joueurs qui seraient suivis pour renforcer le milieu de terrain du FC Barcelone. Un nom surprenant y figure.

Le Club de Bruges vend bien ces dernières années, on l'a vu avec Charles De Ketelaere, Tajon Buchanan et - presque - Antonio Nusa. L'été prochain, en plus de Nusa dont le transfert devrait se faire, les Blauw & Zwart peuvent s'attendre à toucher une belle somme pour des joueurs comme Andreas Skov Olsen ou Maxim De Cuyper.

Mais un nom plus étonnant figurerait sur les tablettes du FC Barcelone, selon le Mundo Deportivo. Il s'agirait de Raphael Onyedika (22 ans). L'international nigérian, qui disputera la finale de la CAN ce dimanche, ferait partie d'une shortlist catalane pour renforcer le milieu de terrain lors du prochain mercato.

Onyedika n'est clairement pas le nom le plus huppé de cette liste, qui comprend également Amadou Onana, Joshua Kimmich, Youssouf Fofana ou encore l'ex-Genkois Wilfred Ndidi. Mais à 8 millions d'euros, il serait l'option bon marché qui pourrait séduire le Barça.