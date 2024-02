"Ce n'est pas que je ne veuille pas de l'Antwerp, mais..." : Prêtée, cette pépite belge a un grand souhait pour l'été

Grand espoir belge au milieu de terrain, Pierre Dwomoh vit la saison de l'explosion sous les couleurs du RWDM. L'ancien d'Anderlecht et Genk se sent bien et ne veut pas retourner du côté de l'Antwerp, qui le prête dans les travées du stade Edmond Machtens.

Parfois décrit comme une énorme pépite, parfois comme un enfant terrible, Pierre Dwomoh vit la saison de l'explosion et de la révélation sous les couleurs du RWDM. Prêté par l'Antwerp, le milieu de terrain (19 ans) est un titulaire indiscutable et s'impose déjà. Fort de 22 matchs de championnat, dont 21 titularisations (pour un but et une passe décisive), l'international espoir belge espère que les Molenbeekois se sauveront en Jupiler Pro League, pour continuer l'aventure sur la pelouse du stade Edmond Machtens. Pierre Dwomoh n'est pas contre retourner à l'Antwerp... mais pas tout de suite "Ce n'est pas que je ne veuille pas retourner à l'Antwerp, mais j'espère que le RWDM va considérer mon option" a-t-il déclaré dans les colonnes de Gazet van Antwerpen. Dwomoh a déjà pu rencontrer Mark Van Bommel et espère recevoir une seconde chance... mais pas spécialement tout de suite. "Nous avons travaillé ensemble pendant quelques semaines à l'été 2022, mais c'était trop court pour réellement faire connaissance." "Peut-être que nous nous reverrons et qu'il pourra faire la connaissance du vrai Pierre. Parfois, ça ne marche pas du premier coup" a-t-il déclaré avant la rencontre entre les deux équipes.





