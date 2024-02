C'est un rapport officiel : deux clubs belges particulièrement désavantagés par le VAR, un arbitre réputé vit une saison infernale

Le rapport des décisions du VAR a pu être consulté par nos confrères du Nieuwsblad. Anderlecht et le Sporting Charleroi seraient les deux clubs les plus défavorisés par l'arbitrage vidéo, cette saison.

Chaque semaine, la fédération belge évalue les arbitres à l'aide de statistiques précises et répertorie les différentes erreurs de l'arbitre principal, mais aussi de l'arbitrage vidéo pendant les rencontres de Pro League.

Ce système informatique, le Referee Information System, émet donc des données qui ont pu être consultées par nos confrères du Nieuwsblad, cette semaine. Quel club subit le plus d'erreurs, quel arbitre en commet le plus ? Tout a été passé au crible.

© photonews

Anderlecht et Charleroi, clubs les plus désavantagés par l'arbitrage vidéo

Selon les données du RIS, le VAR se serait trompé à 23 reprises depuis le début de la saison. Il est intervenu de façon inutile à neuf reprises cette saison, et cinq fois, l'arbitre principal a suivi les conseils de son collègue. Les quatorze autres erreurs sont des "oublis" de la part du VAR.

Les clubs les plus désavantagés par l'arbitrage vidéo, cette saison, sont le Sporting d'Anderlecht et le Sporting Charleroi. Trois fois chacun, mais les Zèbres ont aussi été avantagés à deux reprises, Anderlecht une fois.

Toujours d'après le rapport, le Club de Bruges n'aurait jamais été avantagé cette saison, mais a été désavantagé à deux reprises (un but, une carte rouge). Le Standard a bénéficié d'une erreur du VAR, lors du penalty non sifflé dans le Clasico disputé à Sclessin. L'Union, aux yeux des experts, n'a été ni avantagée, ni désavantagée.

© photonews

Bram Van Driessche, le meilleur arbitre de Belgique ?

Le rapport donne également accès aux taux de bonnes décisions clés données par l'arbitre sur le terrain. Dans ce classement, la première place est occupée par Bram Van Driessche, qui aurait pris un total de 97.3% de bonnes décisions sur un ensemble de 13 matchs.

Derrière, suivent Simon Bourdeaud'Hui (5 matchs, 94.1%), Jasper Vergoote (14 matchs, 91.4%), Wesli De Cremer (11 matchs, 91.3%), Jan Boterberg (10 matchs, 91%) et Jonathan Lardot (13 matchs, 89.8%).

Une surprise de retrouver, dans le bas du classement, Lawrence Visser. Habitué des sélections nationales, de la Coupe d'Europe et des grosses affiches de notre championnat, il ne compte qu'un taux de réussite de 71.4%, en six matchs. Blessé et donc souvent dans le VAR, il n'a cependant commis qu'une seule erreur majeure en 23 matchs.