Karim Benzema sort du silence après des semaines de polémique

Evoluant depuis l'été dernier en Arabie Saoudite, à Al-Ittihad, Karim Benzema était récemment concerné par un départ.

La carrière de Benzema a pris un tournant assez étrange ces derniers mois. L'ancien Ballon d'Or n'atteint pas son meilleur niveau à Al-Ittihad. De plus, il s'est fritté avec son entraîneur Marcelo Gallardo et avait séché le stage hivernal. Cité de retour en Europe et notamment à Chelsea, Benzema est finalement resté.

Le Français s'était fait discret, quittant temporairement les réseaux sociaux. Dans une interview accordée à GQ, il a brisé le silence. "Le fait d’être en Arabie Saoudite est un nouveau défi qui me plaît : un projet à long terme dans un pays musulman. Je ne suis pas seulement un joueur de football en Arabie saoudite, je suis aussi un ambassadeur. Je suis ici pour faire venir de grands joueurs européens, dans un avenir proche, même s’il y en a déjà de grands dans le championnat saoudien. Notre défi est de l’élever au même niveau que les ligues européennes."

"Le temps nous dira (ce qu’il se passera ensuite), mais c’est moi qui vais choisir quand ma carrière se terminera… En fin de compte, j’aimerais qu’on se souvienne de moi comme de quelqu’un qui a commencé par le bas et a gravi seul jusqu’au sommet, et malgré tous les obstacles que j’ai rencontrés", a continué Benzema, 36 ans.