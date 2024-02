🎥 La retraite ? Dries Mertens n'a pas l'air de ralentir le rythme !

Dries Mertens a l'air de se diriger vers une retraite en fin de saison, mais entre temps, il ne donne pas l'impression de ralentir le rythme. Galatasaray a battu Istanbul BB ce samedi et l'ex-Diable Rouge a inscrit un superbe but !

Quel but de Dries Mertens encore, ce samedi ! À 36 ans, l'ex-Diable Rouge régale sous les couleurs de Galatasaray, après un début de saison un peu en demi-teinte. Contre l'Istanbul BB, dans un derby stambouliote comme toujours bouillant, Mertens a inscrit son 6e but de la saison toutes compétitions confondues, d'une reprise de volée spontanée sur un second ballon, après avoir lui-même frappé au but au début de la phase.

Avec cette victoire, Galatasaray a pris seul la tête du championnat turc. Le club stambouliote peut se faire rattraper par Fenerbahçe si le club de Michy Batshuayi l'emporte ce dimanche contre Alanyaspor.