Sclessin est soulagé, mais gronde encore et toujours

Le Standard a retrouvé ce samedi le chemin de la victoire sur sa pelouse, contre OHL. Si les supporters ont apprécié, ils ont montré leur mécontentement. Et cela a continué après le match.

On connait le public de Sclessin. Animé par la passion et l'amour du blason, ce dernier a des exigences et si on regarde la saison des Rouches, on ne peut que comprendre leur frustration et leur colère. Ce samedi, le message était clair à l'entrée du stade : "Vaincre ou mourir".

Au moment de la montée des joueurs, un autre message a fait sensation : "Nous sommes le 12ème homme, où sont les 11 autres?" Et bien ce samedi l'équipe a répondu présent en prenant les 3 points contre un concurrent direct. "On comprend leur frustration, ils sont toujours là pour nous soutenir", nous déclarait Price après la rencontre.

Puis 777 en a pris pour son grade. "777, allez vous faire enc****". Le message est clair, et pour une fois, il ne devra pas être traduit. Et après les 90 minutes, si on pouvait se dire que les 3 points allaient assagir tout ce beau monde...c'est faux.

Les "777 démission", étaient chantés après le match. Non, les supporters ne sont pas ravis à 100% de cette victoire. Ces derniers sont passionnés, mais ils ne sont pas non plus stupides. Si le maintien semble assuré pour cette saison, ils ne veulent pas d'une autre année de galère avec un nombre de victoires qui se compte à peine sur les deux doigts d'une main. La pression et bel et bien toujours sur les épaules des dirigeants liégeois. Ils vont devoir faire avec.