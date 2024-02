Les "vieux" Diables solides en défense et un phénomène en attaque : découvrez notre équipe type de la 25e journée

Cette semaine, cinq équipes se sont distinguées : Anderlecht, Club Bruges, Antwerp, Cercle Bruges et Malines. Cinq équipes qui, grâce à leur résultat, ont fait les meilleures affaires au classement à l'approche des Playoffs.

Gardien

Nous optons pour Gaëtan Coucke. Il a réalisé quelques arrêts cruciaux qui ont permis le match nul de Malines contre Genk. Surtout en seconde mi-temps, il a maintenu son équipe dans la rencontre.

Défenseurs

Nous choisissons une défense très expérimentée avec les deux meilleurs défenseurs que notre pays compte. Toby Alderweireld a converti deux penalties pour l'Antwerp. Étant peu sollicité défensivement contre le RWDM, il s'est amusé à envoyer de longues passes transversales.

Il en va de même pour Jan Vertonghen. À nouveau impeccable défensivement contre Charleroi, il a également envoyé plusieurs de ces changements d'aile dont lui et son compère ont le secret. Brandon Mechele complète la défense à trois. Lui aussi a marqué son petit but dans la victoire facile du Club Bruges contre Eupen.

Milieux de terrain

Au milieu de terrain, quelques joueurs qui se sont distingués. Quid de Felix Maréchal ? La pièce maîtresse de Cercle Bruges a signé de bonnes passes. Peut-être serait-il encore meilleur dans une équipe plus dominante.

Kevin Mrbati a quant à lui réalisé un match très solide contre Genk. Aiden O'Neill doit bien sûr être mentionné ici. Son but exceptionnel a évité un nouveau cauchemar à Sclessin. On ne peut guère être plus important pour son équipe.

Skov Olsen et Thorgan Hazard sont les ailiers dans notre 3-5-2. Hazard retrouve sa meilleure forme et est impliqué dans chaque action dangereuse d'Anderlecht. Avec un but contre son camp forcé et une passe décisive, il a été déterminant. Skov Olsen, quant à lui, est au-dessus du lot ces dernières semaines du côté du Club et a également marqué.

Attaquants

Vincent Janssen a ouvert le score dans un match à sens unique entre le RWDM et l'Antwerp. Le Néerlandais est même redescendu dans le milieu de terrain à plusieurs moments pour aider son équipe à garder la main sur la rencontre.

Le joueur vedette de cette journée de championnat est Kévin Denkey. Face à La Gantoise, le buteur du Cercle Bruges s'est présenté à deux occasions devant le but, et il a trouvé le chemin des filets à deux reprises. 20 buts déjà pour un joueur qui affiche une progression déconcertante.