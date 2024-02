🎥 Première victoire pour Raman en Turquie, bien aidé par un ancien de l'Antwerp

Pour ses débuts avec Samsunspor, Benito Raman a dû attendre la fin du match face à Antalyaspor, en SuperLig. L'ancien Mauve est monté au jeu à la 77e minute.

Samsunspor menait déjà au score suite à un but marqué à la 59e minute par Marius Mouandilmadji (ex-Seraing). Une victoire confirmée en fin de rencontre par un but d'Arbnor Muja, arrivé cet hiver en provenance de l'Antwerp.

⚽ Arbnor Muja scores his first goal with the new team. pic.twitter.com/SBUMYWvDby