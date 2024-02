Le Departement d'arbitrage donne son avis sur une nouvelle décision controversée

Le Club de Bruges s'est imposé sans trop de problème (4-0) ce samedi sur le terrain d'Eupen. Lors de cette rencontre, Simon Mignolet a touché le ballon du bras sur une sortie hors de son rectangle.

Après avoir donné son avis sur la phase du penalty accordé à Westerlo face à l'Union SG, le Département d'arbitrage a décidé de faire la lumière sur la sortie de Simon Mignolet lors de Club de Bruges - Eupen. Sur cette phase, Mignolet n'a pas été sanctionné.

L'ancien arbitre Frank De Bleeckere a ainsi expliqué : "nous sommes d'accord avec l'arbitre et le VAR. Bien sûr, nous avons regardé les images de près et on voit que Mignolet touche d'abord le ballon avec sa jambe droite."

Selon De Bleeckere, pas question ici de siffler une faute de main. "Après cela, il y a un contact. Mais si le ballon vient de son propre corps et touche ensuite son bras, il n'y a pas de faute. Seulement s’il y a contact du ballon vers le bras."