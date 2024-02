Quels arbitres pour Anderlecht, le Standard et le derby de Liège en Challenger Pro League ? Découvrez toutes les nominations

Les désignations de la 26e journée de Jupiler Pro League ont été révélées par le Professional Refereeing Department ce mardi. La journée commencera vendredi par un match entre Westerlo et le Standard, qui sera dirigé par Jasper Vergoote ; le chargé de VAR sera Lawrence Visser.

Le match entre Genk et le RWDM sera arbitré par Michiel Allaerts, avec Nathan Verboomen en charge du VAR. Nicolas Laforge dirigera le très important OHL-Charleroi, aidé par Simon Bourdeaud'hui à Tubize. Nathan Verboomen sera l'arbitre de KV Courtrai - Union Saint-Gilloise, avec Lothar D'Hondt au VAR.

RSC Anderlecht - STVV sera arbitré par Bram Van Driessche, avec Mr Vergoote à la vidéo. Enfin, notre arbitre n°1, Lawrence Visser, ne sera pas au sifflet en JPL ce week-end : il a été désigné pour diriger le derby de Liège en Challenger Pro League, entre Seraing et le FC Liège.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBe 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/E13ANxVauU