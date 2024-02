Ca se confirme : dix jours après la fin du mercato, Genk va perdre un taulier

Le dernier jour du mercato ne signifie pas la fin des soucis pour les clubs belges. Le Racing Genk va perdre Joseph Paintsil.

Récemment, l'Antwerp en avait fait les frais : alors que le mercato était fermé depuis le 1er février, Arbnor Muja a quitté le Bosuil pour la Turquie. Sans possibilité, donc, pour son club de le remplacer. Et il y a pire : alors que la MLS reprend la semaine prochaine, le mercato nord-américain est ouvert... jusqu'en avril.

Et au vu des moyens de la MLS, cela signifie que nos clubs belges pourraient continuer à perdre des joueurs pendant les semaines à venir. La Gantoise en a déjà fait les frais, perdant Hugo Cuypers pour le Chicago Fire. C'est désormais un autre club candidat aux PO1 qui va être déforcé : le Racing Genk. Comme nous l'expliquions ce mardi, Joseph Paintsil va bel et bien quitter la Belgique pour le LA Galaxy.

Selon Het Laatste Nieuws, Genk va toucher une belle somme pour son international ghanéen : on parle de 8,5 millions d'euros. Cela reste inférieur à la valeur du marché selon Transfermarkt (11 millions). Paintsil lui-même devrait doubler son salaire.

Sportivement, c'est une perte sèche pour Genk : Joseph Paintsil compte 9 buts et 5 assists cette saison toutes compétitions confondues. Il ne pourra pas être remplacé, et Wouter Vrancken va devoir être créatif, par exemple en offrant plus de temps de jeu à Konstantinos Karetsas, la perle du Jong Genk...