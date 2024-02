Ivan Leko confirme le retour imminent de deux cadres du Standard et annonce une bonne nouvelle pour le déplacement à Westerlo

L'entraîneur du Standard a préfacé le déplacement à Westerlo, ce jeudi, en conférence de presse. Ivan Leko ne peut pas encore enregistrer les retours de Nathan Ngoy et Zinho Vanheusden, mais a confirmé que Seydou Fini ferait bien partie de la sélection.

Revigoré par sa victoire contre Louvain, samedi dernier, le Standard disputera une autre rencontre à six points, vendredi, sur la pelouse de Westerlo. Progressivement sur le retour, Nathan Ngoy et Zinho Vanheusden ne sont pas encore disponibles. "Ils reprendront l'entraînement la semaine prochaine" a confirmé le croate.

Doumbia incertain, Seydou Fini dans la sélection du Standard

Une autre absence, éventuelle, celle de Souleyman Doumbia. "On a toujours de l'espoir, ce n'est pas clair. Chaque match de championnat est très difficile, nous avons besoin de joueurs qui sont à 100% mentalement et physiquement. On ne peut se battre que si tous les joueurs sont à 100%, on doit encore prendre une décision concernant Doumbia."

Une bonne nouvelle, par contre, pour Leko. Pour la première fois, Seydou Fini est qualifié et disponible. "Il sera dans le groupe. Cela ne veut pas dire qu'il va jouer, mais il s'est bien entraîné pendant la semaine. C'est un ailier, rapide, qui va très certainement nous aider. C'est le genre de profils qu'on aime, mais il est encore trop tôt pour faire plus d'amples commentaires, il n'a passé qu'une semaine, voire dix jours avec nous" a conclu le T1.