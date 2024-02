Deux très bonnes nouvelles pour Ivan Leko et le Standard en vue du déplacement à Westerlo

Blessé depuis la trêve hivernale, Nathan Ngoy devrait bientôt faire son retour avec le Standard. Sorti contre Louvain, Souleyman Doumbia ne semble pas lourdement touché. Deux bonnes nouvelles pour Ivan Leko.

Fort de sa première victoire sur le banc du Standard, contre Louvain, Ivan Leko regarde déjà la rencontre de vendredi, contre un autre concurrent direct, Westerlo. En cas de nouveau succès, les Rouches pourraient presque définitivement se mettre à l'abri dans la lutte pour éviter les Play-Offs 3.

D'autant que, pour les dernières journées de la phase classique, Ivan Leko devrait être aidé par le retour d'un titulaire indiscutable. Selon les dires de nos confrères de la Dernière Heure, Nathan Ngoy, qui s'était déchiré les ischios pendant le stage hivernal, est très proche de faire son retour.

Nathan Ngoy bientôt de retour avec le Standard, la blessure de Doumbia sera réévaluée

L'autre bonne nouvelle pour le Croate, ce lundi, concerne Souleyman Doumbia. Sorti blessé contre Louvain, l'ancien joueur d'Angers ne semble souffrir d'aucune blessure importante. L'arrière gauche se plaint d'un inconfort, qui sera réévalué dans les prochains jours.

Après son déplacement en Campine, le Standard affrontera trois candidats au haut de tableau : l'Union, La Gantoise et Genk. Le premier poursuit sa course au titre et sera compliqué à manœuvrer, les deux autres se trouvent dans une situation délicate et sont sur le point de perdre les Play-Offs 1.

Une chose est certaine, le Standard devra se mettre en sécurité avant la dernière journée et la réception d'Eupen, qui jouera peut-être aussi son avenir dans l'élite.