Nouvelle réforme en vue ? Le championnat pourrait passer de 16 à 14 équipes !

La Pro League vient à peine de changer de format. Pourtant, le championnat pourrait à nouveau changer de format prochainement.

Ce vendredi, les dirigeants des 8 plus grands clubs du pays se sont rencontrés dans le cadre d'une réunion tenue dans la propriété de Bart Verhaeghe.

Cette réunion s'est tenue sous l'impulsion de Sven Jaecques (Antwerp) et Wouter Vandenhaute (Anderlecht), tous deux membres du Conseil d'administration de la Pro League et de la Fédération. Comme l'explique le Nieuwsblad, L’Union, Anderlecht, le Club Bruges, Gand, l’Antwerp, Genk, le Standard et Charleroi y étaient conviés.

Un passage de 16 à 14 équipes...et plus de Play-offs ?

Plusieurs grands clubs considèrent que le calendrier en Pro League est trop chargé et est peu conciliable avec un parcours en Coupe d'Europe. La volonté de certains serait alors de faire passer le championnat de 16 à 14 équipes.

De plus, il a été émis l'idée de faire repasser les Play-offs 1 à un format de compétition à 4 équipes. Certains évoquent même la suppression des Play-offs.