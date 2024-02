Marcel Javaux en a assez des critiques sur l'arbitrage : "L'arbitre n'a jamais raison..."

L'ancien arbitre iconique Marcel Javaux, désormais en retrait du circuit médiatique, en a assez de voir les arbitres critiqués de toutes parts. Pour lui, cela provient d'un problème belge plus général.

Marcel Javaux a été l'un de nos arbitres n°1 durant ses grandes années. Actif en D1 de 1990 à 2001, il a dirigé plus de 150 matchs au sein de notre élite, mais s'est ensuite surtout fait connaître en tant que spécialiste arbitrage sur le plateau de La Tribune. Depuis quelques années, Marcel Javaux, très apprécié du public, s'est retiré de ses activités médiatiques, mais il reste un observateur avisé de l'arbitrage belge.

Et ce qu'il voit en ce moment ne lui plaît pas... Mais pas comme on le croirait. Ce qui rend fou Javaux, qui n'a jamais eu sa langue en poche, c'est la critique permanente du référé. Invité de l'émission Tof Sports et interviewé par Philippe Vande Walle, l'ancien arbitre s'est expliqué. "C'est un sport national en Belgique. Tout le monde contredit tout le monde, tout le monde critique, c'est un problème de société", regrette-t-il.

"J'ai beaucoup de copains journalistes et commentateurs, et parfois, je dois éteindre la télévision car j'en ai marre de leurs conneries", assène Marcel Javaux. "L'arbitre n'a jamais raison. Quelle que soit la décision qui est prise, il est critiqué. Il a des décisions critiquables, bien sûr, mais certains sont même critiqués avant de monter sur le terrain".

Retrouvez tout l'entretien ci-dessous :