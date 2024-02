Hugo Cuypers évoque son départ en MLS et envoie un petit tacle à la Belgique

L'attaquant liégeois a quitté La Gantoise cet hiver pour rejoindre les Etats-Unis et la MLS. Il vient d'être présenté par Chicago Fire, son nouveau club, en conférence de presse.

Hugo Cuypers a quitté La Gantoise et la Belgique pour débarquer au Chicago Fire et aux Etats-Unis : il s'agit probablement de l'un des transferts les plus surprenants de cet hiver.

Lors de sa présentation en conférence de presse, le Liégeois a expliqué ce choix : "C'est une idée que j'avais en tête depuis un moment et l'opportunité de venir ici est tombée cet hiver. Et je pense que c'était la bonne décision car le championnat est en train de grandir et tout le monde le voit".

Cuypers veut des trophées collectifs

Arrivé à Gand en 2022 après un transfert depuis Malines pour près de cinq millions d'euros, Cuypers voulait du changement : "J'étais arrivé à un moment de ma carrière où j'avais non seulement besoin de nouveaux grands projets mais aussi d'un bon environnement car je pense que j'ai encore un grand potentiel et je pense que Chicago peut me donner ce dont j'ai besoin", a-t-il ajouté en conférence de presse.

Interrogé par un journaliste américain dans la salle à propos des autres offres sur la table, l'ancien Buffalo a été clair : "Oui évidemment j'ai eu des offres durant l'été mais pour qu'un transfert se produise, vous devez trouver un accord entre les trois parties et ce n'était pas le cas l'été dernier. Cet hiver, c'était ma chance".

Pour Cuypers, son arrivée à Chicago est dans un but bien précis : "Je suis venu à Chicago pour être dans une équipe qui gagne. Vous mentionnez le Soulier d'or en Belgique mais c'est un trophée individuel. Je veux que mes buts contribuent à ramener des récompenses collectives et je pense que tout a été mis en place ici pour que cela arrive".