Le compte en banque de Charleroi peut dire merci à Genk

Depuis un an, les Limbourgeois ont beaucoup aidé le Sporting de Charleroi. Cependant, ces aides ont surtout eu lieu du côté financiers.

Tout a commencé l'été dernier avec l'arrivée de Joris Kayembe du côté de Genk. Le latéral gauche avait fait ses valises et quitté le Sporting de Charleroi après trois ans et demi de bons et loyaux services.

Un transfert qui avait coûté près de trois millions d'euros aux Limbourgeois à l'époque pour un joueur qui n'aura finalement joué que la moitié des matchs cette saison (il a été absent entre fin janvier et la mi-février à cause de la Coupe d'Afrique des Nations, NDLR).

Sept millions encaissés en moins d'un an pour le Sporting de Charleroi

Quelques mois plus tard, la direction des pensionnaires de la Cegeka Arena a décidé de s'offrir un nouveau joueur des Zèbres puisque Ken Nkuba a rejoint Genk cet hiver pour un montant avoisinant les quatre millions d'euros.

Sur les sept derniers mois, ce sont donc près de sept millions d'euros qui ont été ajoutés aux caisses du Sporting de Charleroi qui peut donc remericer les vice-champions de Belgique d'avoir renfloué les caisses.