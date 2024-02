Un échec cuisant : le Standard ne lèvera pas l'option de l'un de ses joueurs, et on peut le comprendre

Inconsistant depuis son arrivée, le Ghanéen ne disputera qu'une saison au Standard. L'option de son prêt, évaluée à 3 millions d'euros, ne sera logiquement pas levée.

C'est Carl Hoefkens, en début de saison, qui avait demandé à la direction liégeoise de jeter son dévolu sur Kamal Sowah, alors sur une voie de garage au Club de Bruges.

Le Lierrois avait été le seul à pouvoir tirer la pleine potentialité du talent du Ghanéen, lors de son passage sur le banc en Venise du Nord, et espérait reproduire cette performance dans les travées de Sclessin. Hoefkens n'y est jamais parvenu.

Tant globalement que sur le plan comptable, le bilan de Kamal Sowah au Standard est presque nul

Limogé juste avant le passage en 2024, l'entraîneur n'a même jamais réussi à replacer son joueur dans une position favorable. Tantôt sur la gauche, tantôt en soutien d'attaque, Sowah n'a jamais montré le talent qui était le sien lors de son explosion à OHL et son passage au Jan Breydel.

Deux buts en 21 rencontres toutes compétitions confondues, c'est peu. Beaucoup trop peu. D'autant que, dans le jeu, le joueur de 24 ans n'apporte pas grand-chose. Ses choix sont mauvais, ses dribbles ratés, ses pertes de balle nombreuses et son aspect à se rendre décisif... quasi-nul.

Tout ce qu'on ne peut pas reprocher à Kamal Sowah, c'est son implication. International pour la seule et unique fois en novembre 2022, Sowah court beaucoup, énormément, inlassablement... mais pour rien. À contre-temps, pas dans le bon tempo ou pas dans la bonne direction, l'ailier de formation est plein de bonne volonté... mais cela ne suffit pas.

Chez les supporters, nombreux ont été ceux qui ont critiqué ses titularisations nombreuses, alors qu'un William Balikwisha ou un Cihan Canak n'a jamais eu le même crédit. Leurs profils sont différents et Hoefkens a tenté de garder de la stabilité avec le Ghanéen, en vain. De plus, les options dans le noyau n'ont jamais été assez nombreuses... et pas spécialement plus qualitatives.

Sowah ne restera pas au Standard la saison prochaine

Sous Ivan Leko, rebelote. Trois titularisations en cinq matchs depuis l'arrivée du Croate, deux autres montées au jeu, pour un bilan tant comptable que global équivalent : insuffisant, nul.

Quatre journées de phase classique, encore 10 (ou 6) de Play-Offs, Sowah n'a plus beaucoup de temps pour convaincre. Prêté avec une option d'achat fixée à 3 millions d'euros, Sowah ne sera plus un joueur du Standard à partir du 1ᵉʳ juillet.

Premièrement parce que les finances des Rouches ne le permettent pas, mais aussi parce qu'ils ne lâcheront pas une grande partie de leur futur budget sur un joueur déjà testé, qui n'a pas convaincu.

Kamal Sowah va donc revenir en Venise du Nord, cet été, mais, sous contrat jusqu'en juin 2025, va se retrouver dans la même situation que douze mois auparavant : sur une voie de garage. Il lui faudra donc trouver un autre club, un autre défi. Mais pour trouver, c'est maintenant qu'il faut prouver.