Dennis Eckert Ayensa, exemple de la résilience à l'Union : "Il était en crise et s'est battu pour en sortir"

L'Union Saint-Gilloise l'a fait. Dans un match maîtrisé, les Bruxellois ont éliminé l'Eintracht Francfort et se sont qualifiés pour les 8e de finale de Conference League.

L'Union a certes dominé durant la grande majorité du match, mais peut tout de même remercier Dennis Eckert Ayensa. Monté au jeu, l'Allemand a marqué presque directement le but du 0-2 et alors (presque) tué le match.

Une frappe splendide, un geste d'instinct, qui a fait exulter toute l'équipe, le staff et les supporters de l'Union. Mais aussi et surtout un but libérateur pour lui après de derniers mois assez compliqués.

"Il avait réalisé une bonne performance contre Courtrai, avec un assist. Mais oui, il a vécu des moments difficiles", a commencé son coach Alexander Blessin en conférence de presse. "Mais il s'est battu pour se sortir de cette 'crise' - je ne sais pas si on peut appeler cela comme ça - et pour reçevoir de plus en plus de temps de jeu. C'est un but incroyable. Je suis vraiment très content pour lui."