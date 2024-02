"Dictature, inconscience et stupidité" : le communiqué cinglant d'un groupe d'Ultras envers la Pro League

La Pro League a connu son lot de polémiques ces dernières semaines. Selon les supporters, les réponses apportées son largement insuffisantes.

Face à la récente recrudescence des matchs arrêtés, la Pro League a réagi en interdisant le déplacement de la totalité des supporters d'un club qui causerait l'arrêt (définitif ou temporaire) d'une rencontre. Pour le collectif "Ultras Belgium", cela ne va absolument pas dans la bonne direction.

Le collectif estime que c'est là "la porte ouverte à l'anarchie et aux décisions disproportionnées en matière de séparation nécessaire entre comportements individuels et responsabilité collective". En plus de remettre en cause la légalité des mesures prises par la Pro League, les Ultras regrettent l'absence totale de dialogue avec les responsables de notre football.

Le groupe appelle les clubs et les supporters à se dresser contre ces mesures de manière pacifique en affichant le message suivant : "Pro League : Dictature, inconscience, stupidité. Vos sanctions sont irrationnelles !". Le collectif insiste sur la volonté de ne pas interrompre de nouveaux matchs. Sera-t-il entendu par ceux qu'il cherche à interpeller ?