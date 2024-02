"J'aurais aimé rester à Anderlecht, la direction en a décidé autrement..."

Islam Slimani est revenu en Belgique lors du dernier mercato hivernal. Cependant, il n'est pas retourné à Anderlecht, où il avait déjà joué, mais a rejoint le KV Malines.

La saison passée, l'arrivée d'Islam Slimani (35 ans) à Anderelcht avait laissé tout le monde un peu sceptique. L'attaquant algérien était vu comme vieillissant, et comme un "panic buy" de la part de Jesper Fredberg après l'échec du transfert de Tolu Arokodare. Mais bien vite, Slimani a fait taire les critiques. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne a inscrit 9 buts en 16 matchs, qualifiant notamment Anderlecht pour les quarts de finale de la Conference League en marquant à Villarreal.

Après un passage au Brésil, où il inscrit 3 buts en 11 matchs, Slimani est revenu en Belgique. C'est sous les couleurs du KV Malines qu'il joue désormais, et il impressionne déjà. Mais l'année passée, il aurait également pu rester à Anderlecht. "Ces derniers mois, j'ai beaucoup entendu et lu que c'était une question financière. Et que je demandais trop. Mais ce n'était pas du tout le cas. Pour moi, il n'y avait aucun problème financier", a-t-il déclaré au Het Laatste Nieuws.

"L'argent était le dernier de mes soucis. Je voulais vraiment rester à Anderlecht", ajoute Slimani. "La direction a fait d'autres choix. Un autre projet, d'autres profils...". Jesper Fredberg, en effet, a fait le choix de se tourner vers Kasper Dolberg et Luis Vazquez, qui peuvent amener une éventuelle plus-value à l'avenir. Un choix payant pour le moment vu leur saison respective. Mais Islam Slimani était très apprécié du public anderlechtois.