Les programmes des candidats au top 6 et du bas de tableau analysés : du suspens à tous les étages !

Il reste encore quatre journées de championnat régulier, puis viendront les playoffs. La lutte pour la qualification en play-off 1 est loin d'être terminée, tandis que la lutte en bas de classement continue d'être stressante.

L'Union Saint-Gilloise est déjà assurée de participer aux play-offs 1 depuis un moment, tandis que le RSC Anderlecht est également mathématiquement assuré de faire partie du top 6. À moins que, grâce à la mauvaise blague belge, une revanche entre Anderlecht et Genk soit organisée début mars, permettant aux Limbourgeois de prendre trois points aux mauves et blancs, bien sûr.

Les semaines à venir pourraient donc être très tendues. La semaine dernière, nous vous avions déjà donné un aperçu des programmes des différentes équipes en lice pour les play-offs 1.

Les programmes d'Anderlecht, d'Anvers, de Club Bruges & co

Anderlecht : Club de Bruges (extérieur), Eupen (à domicile), RWDM (extérieur), Courtrai (à domicile) + éventuellement Genk (à domicile)

Club Bruges : Anderlecht (à domicile), l'Union (extérieur), Genk (extérieur), Louvain (à domicile)

Anvers : Gand (extérieur), Saint-Trond (à domicile), Courtrai (extérieur), l'Union (à domicile)

Cercle Bruges : Eupen (extérieur), Malines (à domicile), Charleroi (extérieur), RWDM (à domicile)

Gand : Antwerp (à domicile), Standard (extérieur), l'Union (extérieur), Charleroi (à domicile)

Genk : Charleroi (extérieur), Club de Bruges (à domicile), Standard (à domicile), Westerlo (extérieur) + éventuellement Anderlecht (extérieur)

Saint-Trond : Westerlo (à domicile), Antwerp (extérieur), Eupen (extérieur), Club de Bruges (à domicile)

Malines : Courtrai (à domicile), Cercle Bruges (extérieur), Westerlo (à domicile), Louvain (extérieur)

La question est : quel est le programme le plus difficile ? Belgian Football Stats l'a calculé en fonction des matchs restants et du classement actuel des différentes équipes.

A ce petit jeu, le Cercle Bruges et Anderlecht ont un programme relativement facile tout comme Malines, tandis que Gand, le Club de Bruges et l'Antwerp auront des matchs beaucoup plus difficiles. Sur cette base et en tenant compte des confrontations directes, la lutte pourrait rester intense jusqu'à la dernière journée.

? Calendrier le plus difficile en Jupiler Pro League selon la position moyenne des adversaires restants? OH Louvain? Standard - Charleroi - Eupen - Courtrai✅ Calendrier le plus facile restant? Cercle Bruges? Anderlecht pic.twitter.com/rRDBrmilPO — Belgian Football Stats (@BelFootStats) 18 février 2024

En se penchant sur la lutte pour la relégation, on constate de grandes différences. Pour le RWDM, le redressement semble encore réalisable, tandis que pour OHL, es quatre prochains matchs s'annoncent difficiles.

Même le Standard ne peut pas encore se considérer comme assuré de la victoire compte tenu de son programme - lors de la dernière journée, ils pourraient être sous pression lors du match contre le KAS Eupen. Le championnat semble déjà divisé en deux parties. Mais on est sans doute encore loin d'être à l'abri d'une surprise.