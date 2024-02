L'Union Saint-Gilloise devra se méfier de Batshuayi : un oeil sur le Fenerbahçe et Molde, adversaires de l'USG et Bruges

Le Club Bruges et l'Union Saint-Gilloise savent ce qui les attend en huitièmes de finale de la Conférence League. Et cela semble faisable !

Le Club de Bruges, en tant que vainqueur de groupe en Conference League, était exempté de jouer les barrages, tandis que l'Union a réalisé un exploit contre l'Eintracht Francfort ce jeudi. Quand vous éliminez le 6e de Bundesliga, vous pouvez probablement réussir quelque chose en Conference League : c'est ce qu'on pense à l'USG, à raison !

Les 8e de finale se joueront les 7 et 14 mars. Bruges jouera tout d'abord à l'extérieur contre Molde en Norvège, puis une semaine plus tard à domicile. Quant à l'Union SG, ils auront d'abord un match "à domicile" (au Lotto Park) contre Fenerbahçe, puis ira en Turquie une semaine plus tard.

Molde FK, prenable pour le Club de Bruges

Bruges a déjà affronté une équipe norvégienne plus tôt cette saison. En phase de groupes, ils ont ainsi dominé Bodo/Glimt, champion la saison passée alors que Molde a terminé cinquième, à dix-neuf points de Bodo/Glimt. La saison dernière, Molde avait été battu 4-0 contre La Gantoise en Conference League et avait fait match nul 0-0 à domicile contre les Buffalos.

Cette saison, ils ont terminé troisièmes de leur groupe en Europa League avec le Bayer Leverkusen, Qarabag et Häcken. C'était donc une petite surprise qu'ils éliminent sèchement le Legia Varsovie ce jeudi en barrages de la Conference League.

Fenerbahçe et Batshuayi attendent l'Union

En ce qui concerne Fenerbahçe, on attend surtout avec plaisir le retour de Michy Batshuayi sur les terrains belges. L'ancien du Standard réalise une saison à deux visages avec le club stambouliote : s'il n'est que réserviste en championnat, il est souvent aligné en Europe, et a marqué 3 buts en phase de poules.

Le Fener réalise une saison plus que correcte. Ils occupent la deuxième place du championnat turc derrière Galatasaray, avec une avance confortable de 24 points sur Trabzonspor, Besiktas et les autres équipes. En Conference League, ils ont éliminé Zimbru, Maribor et le FC Twente lors des tours préliminaires, puis ont dominé leur groupe avec 12 points sur 18, face à Ludogorets, Nordsjaelland et le Spartak Trnava. Ils ont cependant perdu 6-1 contre Nordsjaelland, et l'Union ne manquera pas de prendre des notes...