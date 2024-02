🎥 Un ancien grand espoir belge victime d'un but gag en Europa League avant de sortir le grand jeu !

Mile Svilar est le gardien attitrĂ© de la Roma en Europa League. L'Anversois de 24 ans n'a pas gardĂ© ses filets inviolĂ©s hier soir, mais cela ne l'a pas empĂȘchĂ© de s'illustrer.

Remplaçant de Rui Patricio en championnat, Mile Svilar attend les matchs d'Europa League avec impatience pour se mettre en valeur. Hier soir, il a déchanté après à peine cinq minutes.

Lors du match entre l'AS Roma et Feyenoord, un véritable classique ces dernières années (les deux équipes se sont notamment rencontrées en finale de la Conférence League), Svilar était aux premières loges d'un des buts gags de la soirée. Les Néerlandais ont ouvert le score sur une véritable partie de billard.

But gag du Feyenoord, ça commence bien… #FeyenoordRomapic.twitter.com/5aVh9KDZZF — Actualité - Serie A (@ActualiteSerieA) February 22, 2024

Les Romains se sont ensuite repris avec un petit bijou de Lorenzo Pellegrini (1-1). Avec ce nouveau partage, les deux équipes ont été obligées de se départager aux prolongations. Et puis même aux tirs au but.

C'est là que Svilar entre en scène. En détournant les deux premiers envois auxquels il a fait face, l'ancien produit de Neerpede a offert la séance et la qualif à la Roma. Et ce malgré la présence d'un certain Timon Wellenreuther dans les cages adverses.