🎥 Mile Svilar, héroïque, qualifie la Roma en stoppant deux tirs au but !

Mile Svilar est le gardien attitré de la Roma en Europa League, et désormais peut-être même en Serie A. Le Belgo-Serbe a envoyé la Louve en 8e de finale ce jeudi en sortant deux envois de Feyenoord.

Ce jeudi, la Roma recevait Feyenoord en barrage retour d'Europa League, un match au sommet entre les deux finalistes de la Conference League 2022. Pour l'occasion, tout restait à faire pour les deux équipes qui s'étaient quittées sur un 1-1 au match aller. Romelu Lukaku était bien sûr titulaire en pointe, et Mile Svilar entre les perches romaines.

Après un quart d'heure, les deux équipes avaient trouvé le chemin du but : Santiago Gimenez marquait pour Feyenoord à la 5e minute et Lorenzo Pellegrini lui répondait à la 15e. Dans un match plaisant, les deux équipes devaient aller jusqu'aux tirs au but pour se départager, alors que Timon Wellenreuther (ex-Anderlecht) sortait le but de la qualification dans les derniers instants devant Lukaku.

Svilar en héros

Il y a peu, nous vous expliquions que Daniele De Rossi, le nouveau coach de l'AS Rome, était visiblement fan de Mile Svilar (lire ici). L'ancien prodige du RSC Anderlecht conservera certainement sa confiance, car il a ensuite sorti deux envois lors de la séance de tirs au but. De sacrés arrêts qu'il fallait aller chercher. Et si 2024 était son année ?