Ronny Deila sûr de lui : "Anderlecht, meilleur que nous ? Non, non"

Ce dimanche, le topper opposera le Club de Bruges au RSC Anderlecht. Un choc entre le second et le troisième, que Ronny Deila a préfacé ce vendredi en conférence de presse.

Anderlecht a fait le trou à la seconde place, et compte désormais 9 points d'avance sur le Club de Bruges, troisième. En cas de victoire dimanche, les Mauve & Blanc seraient donc à 12 points de leur rival, un total qui, même une fois les points divisés par deux en Playoffs, serait particulièrement conséquent. Une telle différence au classement signifie-t-elle pour autant qu'il y a une grande différence de qualité ? "Non, non, non", assure Ronny Deila ce vendredi en conférence de presse.

"Je vois les matchs que nous jouons et je crois que c'est équilibré avec tout le top 6. Nous pouvons battre n'importe qui à notre meilleur niveau : nous avons battu l'Union, et on a bien vu ce que l'Union a réussi hier", continue le Norvégien. "On joue de mieux en mieux, donc je dirais que nous avons une bonne chance de battre Anderlecht dimanche. Ils se sont également améliorés, c'est certain. Mais en même temps, je dirais qu'ils sont loin d'avoir un calendrier aussi chargé que le nôtre".

Le RSCA est en effet dispensé d'Europe cette saison, tandis que Bruges joue la Conference League et est encore en lice en Croky Cup. "Nous avons eu une semaine de repos, c'est une bonne chose. Nous savons ce dont nous sommes capables à domicile. Bien sûr, ils ont de la qualité, mais je choisirais mon équipe plutôt que la leur tous les jours", conclut Deila en souriant.