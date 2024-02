Un grand talent suivi par Anderlecht aurait fait son choix

Isaac Babadi, grand talent néerlandais, sera libre l'été prochain. Le RSC Anderlecht faisait partie des clubs intéressés, mais ne décrochera pas la timbale.

Isaac Babadi (18 ans) arrive en fin de contrat en juin prochain au PSV Eindhoven, et les discussions concernant un nouveau contrat n'ont pas abouti. De nombreux clubs se sont renseignés pour le talentueux milieu offensif, qui partage son temps entre l'équipe réserve et l'équipe A du PSV. Parmi ces candidats acquéreurs, le RSC Anderlecht.

La presse néerlandais affirmait cependant que plus d'une vingtaine de clubs suivaient Babadi, et Anderlecht n'était clairement pas le premier sur la liste. Cette fois, le talentueux néerlandais aurait même fait son choix, selon 1908.nl. Isaac Babadi pourrait en effet rejoindre Feyenoord, qui serait actuellement en pole position après avoir discuté avec le joueur et son entourage.

Deux autres options sont citées : une prolongation de contrat au PSV, de moins en moins plausible, et l'Olympique de Marseille, seul club étranger encore dans la course. Feyenoord proposerait cependant un meilleur projet sportif et financier.