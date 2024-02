Un retour attendu à Anderlecht... mais pas tout de suite ?

Thomas Delaney va faire son retour dans le groupe du RSCA ce week-end pour le topper à Bruges. Mais il ne faut pas s'attendre à le voir dans le onze, sauf grosse surprise.

Brian Riemer a, bien malgré lui, dû s'habituer à la gestion d'un groupe décimé par les blessures cette saison. Le coach du RSC Anderlecht a très rarement eu un groupe complet à sa disposition. Heureusement, ce week-end, tout le monde sera prêt - à l'exception du blessé longue durée Francis Amuzu. On devrait retrouver Killian Sardella et Ludwig Augustinsson dans le onze de base, après qu'ils soient montés au jeu contre Saint-Trond.

C'est désormais Thomas Delaney qui va retrouver les pelouses de Jupiler Pro League. Mais comme les deux latéraux le week-end dernier, le Danois ne devrait pas être titulaire. "Il a été out pendant 6-7 semaines, il faut être prudent. Sardella et Augustinsson non plus n'ont pas débuté la rencontre le week-end passé", souligne Brian Riemer en conférence de presse.

Le rôle de Delaney dans un match aussi musclé que celui de dimanche pourrait cependant être crucial. On a vu l'entrejeu anderlechtois prendre l'eau face à Saint-Trond ; Bruges sera encore d'un autre calibre. "C'est un joueur important pour nous", concède Riemer. "Nous allons donc peser le pour et le contre après le dernier entraînement".