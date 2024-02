Un retour surprenant du "flop" Yaremchuk ? Bruges ne ferme pas la porte !

Prêté à Valence, Roman Yaremchuk commence enfin à enchaîner les matchs. Le club espagnol n'a cependant pas d'option d'achat, et Bruges pourrait donc le relancer la saison prochaine.

Prêté au FC Valence, Roman Yaremchuk (28 ans) commence à enchaîner les matchs (21 matchs, 3 buts) et à retrouver quelques sensations. Pour le flop du Club de Bruges, acheté 17 millions d'euros, c'est une saison importante : Valence n'a pas d'option d'achat, et l'Ukrainien devra donc être convaincant. Vincent Mannaert, contacté par Marca, a évoqué sa situation.

"Nous sommes très attentifs à ce que fait Roman Yaremchuk. Son évolution est bonne et nous avons toujours su, à Bruges, qu'il pouvait donner beaucoup plus", déclare le directeur sportif du Club de Bruges. "Ce n'est pas encore le moment de parler de l'avenir, nous discuterons avec Valence dans les 6 à 8 prochaines semaines pour évoquer le sujet".

Mannaert ne ferme donc pas non plus la porte à un retour de Yaremchuk à Bruges, lui qui n'a inscrit que 6 buts en 32 matchs pour les Blauw & Zwart. "Nous ferons ce qui est le mieux pour Bruges, Valence et le joueur", assure Mannaert. Malheureusement pour le Club, la valeur de Roman Yaremchuk a drastiquement chuté depuis sa signature, descendant à 3 millions d'euros.