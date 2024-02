Une soirée de cauchemar pour Dries Mertens et le Galatasaray

Dries Mertens ne gagnera pas de titre européen pour sa dernière saison à Galatasaray. Le club stambouliote a été sèchement battu au Sparta Prague.

Dries Mertens était titulaire ce jeudi avec le Galatasaray, qui se déplaçait au Sparta Prague avec une avance acquise lors du match aller (3-2). Mais la soirée ne s'est pas passée comme prévu pour le Diable Rouge et son club.

Rapidement mené par un but de l'ex-genkois Preciado, le Galatasaray s'est écroulé en seconde période : après l'expulsion de Ayhan, le Sparta Prague a déroulé et en a planté 3 de plus pour une victoire 4 buts à 1. Mertens est sorti à la 62e minute sans pouvoir influer sur le cours du jeu.