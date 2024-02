Damien Marcq frappe là où ça fait mal....mais tout le monde connait ce problème

Pour gagner des rencontres, il faut marquer des buts. Mais on le sait, c'est le gros problème du Sporting de Charleroi. Ce vendredi, il n'y a pas eu de miracle.

Damien Marcq le sait, son avenir n'est plus au Sporting de Charleroi. Pourtant, on a fait appel à lui ce vendredi au poste de milieu de terrain et il a fait son match, avec du cœur.

Mais après le match, au moment de venir face à la presse, ces mots ne sont pas durs, mais il appuie là où ça fait mal. "Genk était bon, du gardien jusqu’à la ligne offensive. Ils jouent pour le titre, nous jouons pour ne pas descendre. Ils ont été réalistes, pas nous. Si nous avions marqué en premier, la situation aurait été différente. Nous avions envie, nous avons proposé de belles choses, comme demandé. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté. Nous devons redoubler d'efforts, même si c'est difficile."

Celui qui a eu la meilleure occasion du match parle alors du point noir : "Oui, c'est dur lorsque les attaquants ne marquent pas et que notre ligne offensive rencontre des difficultés. Cependant, nous ne devons pas leur mettre toute la pression. Jouer plus haut peut les aider. Maintenant, rien n'est encore joué. Nous devons obtenir le maximum de points."