Un topper dans une ambiance très particulière : le Club pleure la disparition d'un triple champion de Belgique

Ulrik Le Fevre is op 77-jarige leeftijd overleden.

De Deense linker flankaanvaller speelde 3x kampioen met #ClubBrugge (1973, 76 en 77) en speelde de UEFA Cup finales tegen Liverpool FC.

Zijn laatste match was de "Davies" cup finale (4-3 vs RSCA). pic.twitter.com/fC4gD6rNLJ