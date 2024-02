"Ils n'ont fait que de balancer des ballons" : la réaction amère d'Hans Vanaken après la victoire d'Anderlecht à Bruges

Anderlecht s'est imposé, ce dimanche, sur la pelouse du Club de Bruges. Le but gagnant d'Angulo n'est intervenu qu'à la dernière minute du temps additionnel. Une grosse déception pour les Brugeois, comme en témoigne Hans Vanaken.

Un fameux coup dur, pour le Club de Bruges, battu dans les dernières minutes contre le Sporting d'Anderlecht. Une victoire qui permet aux Mauves de prendre 12 points d'avance sur leur adversaire du jour.

"C'est très difficile à encaisser", a réagi Hans Vanaken après le match devant les caméras d'Eleven DAZN. "Nous étions bien en place pendant une bonne partie de la rencontre, mais nous avons commencé à trop reculer à partir de la 70e minute. Quand Vazquez est entré en jeu, ils ont balancé les ballons, et leur premier but tombe de la sorte."

Hans Vanaken et Bruges concentrés sur la Coupe de Belgique

"C'est juste très amer. Après le 1-1, nous avons encore eu quelques petites possibilités. Je pense que cela résume un peu la saison des deux équipes. Tout se déroule bien pour eux et tout n'est pas parfait chez nous. C'est difficile, mais on n'a pas d'autre choix que de continuer et espérer atteindre la finale de la Coupe mercredi," conclut le milieu de terrain du Club.

Un sérieux coup dur, en effet, pour les Blauw & Zwart. Les joueurs de Ronny Deila sont encore dans les trois tableaux, mais accumulent le retard en championnat et devront faire le gros dos mercredi, à l'Union, lors de la demi-finale retour.