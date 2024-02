"On n'a pas de match-winners comme à Anderlecht" : l'aveu d'impuissance de Simon Mignolet

Simon Mignolet n'a pu que s'avouer vaincu sur les deux buts anderlechtois. Il se monte assez lucide sur le déroulement de la rencontre.

Le Club de Bruges a été renversé par Anderlecht (1-2). Les Blauw en Zwart ont longtemps mené au score mais n'ont pas pu conserver leur avantage jusqu'au bout. Un scenario que Simon Mignolet n'a que trop peu vu.

"On n'a pas de match-winners comme Anderlecht. C'est encore dans les dernières minutes qu’on encaisse, ca veut dire quelque chose" déclare-t-il au micro d'Eleven. Le match mettait pourtant aux prises deux des noyaux les plus fournis du pays.

Mais les deux équipes n'ont pas été soumises au même calendrier, ce que tient à rappeler Mignolet : "On joue beaucoup de matchs. On dispute un bon match, on mérite plus mais on ne gagne pas, il faut l'accepter, il ne faut pas rester là-dessus. Après tout, la répétition des matchs reste positive, cela montre qu'on est encore présents sur tous les tableaux".