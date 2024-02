"Pas digne du club" : la réaction très ferme du RFC Liège après les débordements lors du derby liégeois

Le match entre le RFC Liège et le SL 16 n'a pas fait parler que pour des bonnes raisons. Les Sang et Marine sont revenu sur les incidents qui ont émaillé le derby.

Un derby est toujours un match à part. Le RFC Liège et le SL 16 nous l'ont rappelé hier avec un match à couteaux tirés malgré l'écart au classement entre les deux formations. Les supporters des Sang et Marine ont même fait interrompre la rencontre suite à des jets de projectiles sur le gardien rouche Matthieu Epolo.

La direction du RFC Liège est revenu sur ces événements dans un communiqué : "La direction du RFCL condamne de la façon la plus ferme les incidents survenus lors de la rencontre de ce 24 février. Si l’on veut être « fiers d’être Liégeois », il est grand temps de mettre fin à ces jets de gobelets et objets divers vers le terrain. Ni une décision de l’arbitre, ni même une provocation ne peuvent justifier ces comportements".

Avant de poursuivre : "Il n’est pas digne du RFCL et de ses valeurs de participer à cette mode ridicule qui consiste à manifester sa désapprobation par l’interruption d’une rencontre. N’imitons pas certains. Je tiens à exprimer mes regrets en particulier à ceux -souvent très jeunes- qui venaient pour la première fois hier à Rocourt et qui ont assisté à un tel spectacle. Et aussi à nos supporters très majoritairement respectueux des règles et qui pourtant seront privés des 3 prochains déplacements de nos joueurs en Challenger Pro League".