Toby Alderweireld affirme haut et fort qui aurait dû gagner entre Gand et l'Antwerp

L'Antwerp n'est pas une équipe constante cette saison, on le sait. Du coup, le moindre petit point est, pas les temps qui courent, une mini-victoire.

Ce dimanche, l'Antwerp a arraché un point en fin de match sur la pelouse de La Gantoise. Pourtant, les champions en titre ont été menés par deux fois, mais ont su revenir, grâce à leur banc. Pour leur capitaine, Toby Alderweireld, il faut que son équipe se satisfasse de ce point.

"On doit être heureux avec ce résultat. Gand a été meilleur, et nous n'avons pas bien joué et donc pas beaucoup créé. On a de la qualité, mais il faut reconstruire petit à petit, car depuis quelques semaines, nous ne sommes pas dans une bonne période".

L'ancien Diable Rouge, joueur d'expérience, sait que ce dimanche l'équipe a été sauvée par ses jeunes, avec ce but d'Ilaenikhena. "Les jeunes ont du caractère et ils savent aider l'équipe, ce n'est pas la première fois. Ils ont envie de jouer, mais surtout, ils le montrent. Ce sont des atouts pour nous, et cela fait du bien au moral avant la Coupe de Belgique cette semaine".

Le Great Old affrontera en effet Ostende en demi-finale de la compétition.