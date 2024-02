Ivan Leko ne veut pas se cacher derrière l'arbitrage : "Je ne vais pas me mettre à pleurer"

Le Standard s'est incliné ce dimanche sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise. Les Liégeois peuvent nourrir quelques regrets.

Le plan d'Ivan Leko a failli fonctionner ce dimanche. Face à une Union supérieure techniquement, le Standard lui a laissé le ballon et a tenté d'exploiter les espaces laissés derrière.

Sur une grosse erreur de Burgess, Kelvin Yeboah s'est présenté devant Moris. L'attaquant a frappé sur le montant ; O'Neill a suivi mais s'est heurté au gardien unioniste. Sur l'action qui a suivi, l'arbitre a accordé un penalty à l'Union pour une faute de Vanheusden sur Eckert.

Union - Standard : Ivan Leko ne remet pas la faute sur l'arbitrage

Pierre Locht, le CEO du Standard, s'est montré très frustré quant à cette décision. Présent dans les tribunes, a été filmé insultant sur le coup de l'énervement l'arbitre Nicolas Laforge - et s'est expliqué ensuite. Il a fait référence au 2e but encaissé contre Westerlo la semaine passée.

Questionné sur l'arbitrage de cette rencontre, Leko a préféré ne pas s'étaler sur le sujet. "Je suis également frustré, mais je ne vais pas me mettre à pleurer. J'ai également été frustré après Westerlo. La faute n'était pas claire. Nous avons perdu des points à cause de cela. Mais ce n'est pas le moment de chercher des excuses, simplement parce qu'à un certain moment les choses sont contre nous."

"C'est à nous de forcer notre chance. Ces deux moments cruciaux pouvaient tourner en notre faveur. Mais on ne peut rien y changer. Cela fait trois matchs que nous perdons par un but d'écart. C'est toujours compliqué quand cela se joue sur de tels faits. Mais je suis actuellement plus occupé à savoir pourquoi mon équipe n'a pas joué correctement pendant les 90 minutes."