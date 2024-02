Ronny Deila et le Club de Bruges proches d'un véritable séisme : "Les inquiétudes sont liées aux récents succès du club"

Pour la première fois en six ans, le Club de Bruges a été battu, dans son stade, par le Sporting d'Anderlecht. Fin février, le titre semble perdu en Venise du Nord, alors que les Blauw & Zwart peuvent encore tout perdre en loupant les Play-Offs 1.

Nous ne sommes que fin février, mais le Club de Bruges semble déjà presque sorti de la course au titre. Les joueurs de Ronny Deila, battus par le Sporting d'Anderlecht, comptent désormais douze longueurs de retard sur les Mauves et... vingt sur les Unionistes.

"Pour moi, ce n'est pas une crise. Je comprends que les gens pensent de cette manière, mais c'est uniquement parce que le club sort d'une période très réussie, avec quatre titres en cinq ans" relativisait Deila en conférence de presse, après le coup de sifflet final.

"Avant les années de succès, le Club a aussi beaucoup essayé et beaucoup échoué. Au final, vous obtenez le succès, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. S'améliorer est un processus qui prend du temps. Nous devons rester soudés, il reste encore énormément de matchs à jouer."

Ronny Deila doit éviter un séisme au Club de Bruges

Encore énormément de matchs à jouer, pour Bruges, mais les prochains seront les plus importants. Trois journées avant la fin de la phase classique, le Club n'est pas encore assuré de jouer les Play-Offs 1 et ne compte que deux petits points d'avance sur le Cercle, La Gantoise et Genk, qui se partagent la cinquième, sixième et septième place.

Bruges doit encore se rendre au Racing Genk, avant de défier un Louvain qui veut éviter les play-downs et un déplacement sur le terrain synthétique de Saint-Trond lors de la dernière journée. Avec, entre-temps, un huitième de finale de Conference League contre Molde et une demi-finale retour de Coupe de Belgique contre l'Union, mercredi. À Bruges, Deila doit éviter un véritable séisme.